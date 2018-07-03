Пропавшие в Таиланде подростки живы. Первое видео из пещеры

Опубликована видеозапись из пещеры Тхам Луанг Нанг Нон, где 23 июня пропали 12 подростков и 25-летний тренер футбольной команды. На записи видно, что запертые в пещере дети нашли возвышение и не находились в воде.

Пропавших подростков обнаружили два британских дайвера, принимавших участие в машстабной спасательной операции.

- Сколько вас здесь? - спросил детей по-английски один из аквалангистов.

- Нас 13.

- 13? Прекрасно!

Дайверы сообщили детям, что сегодня понедельник, и что они провели в пещере почти 10 дней. Они сказали, что сами не смогут эвакуировать их, но пообещали, что помощь скоро придет.

После того, как местонахождение пропавших было установлено, спасатели начали операцию по вызволению их из пещеры. Когда она завершится, пока не сообщается.

Рядом с пещерой разбит лагерь, где поселились спасатели и семьи пропавших подростков.

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