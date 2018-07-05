Повен шлунок пластику - сміття, що вбиває птахів

Лорд-Гав - невеликий острів у Тасмановому морі, розташований за сотні кілометрів від Австралії.

Але навіть тут наслідки людської діяльності настигають птахів, що в'ють свої гнізда на острові.

Він є домом для 40 тисяч буревісників, однак за останні 50 років їхня популяція скоротилася майже втричі.

Головна причина цьому - пластик.

Команда науковців намагається зарадити біді, але завдання непросте.