Повен шлунок пластику - сміття, що вбиває птахів

Лорд-Гав - невеликий острів у Тасмановому морі, розташований за сотні кілометрів від Австралії.
Але навіть тут наслідки людської діяльності настигають птахів, що в'ють свої гнізда на острові.
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Він є домом для 40 тисяч буревісників, однак за останні 50 років їхня популяція скоротилася майже втричі.
Головна причина цьому - пластик.
Команда науковців намагається зарадити біді, але завдання непросте.