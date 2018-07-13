Книги у воді: як рятують бібліотеку в Чернігові

У Чернігові продовжують рятувати книги та періодику, які намокли в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Володимира Короленка.

Приміщення, у якому їх зберігали, розташоване у підвалі старовинної будівлі.

Під час сильної зливи брудні потоки майже повністю залили книгосховище.

Як передала позаштатна кореспондентка ВВС News Україна Олена Сидоренко, воду вдалося відкачати за кілька годин, а ось рятувати книги та періодику бібліотекарям доведеться значно довше.

Дивіться, як вони це роблять і хто їм допомагає.

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