Рятувальна операція у Таїланді: погляд ізсередини

Увесь світ затамував подих, відколи майже три тижні тому в печерному комплексі Тхам Луанг зникла дитяча футбольна команда разом із тренером.

На десятий день пошуків зниклих знайшли живими у віддаленій частині печери за чотири кілометри від входу до неї.

Спершу дітей збиралися вивести після завершення сезону дощів за кілька місяців, а на той час забезпечити їх їжею.

Однак згодом вирішили не ризикувати - невідомо, наскільки мусони можуть затопити печеру і чи залишиться безпечне місце для дітей і тренера.

Від неділі їх стали витягати з печери у супроводі дайверів.