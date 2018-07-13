Хассан аль-Контар - біженець із Сирії.

Початок війни заскочив його в Об'єднаних Арабських Еміратах, де він працював.

З ОАЕ його депортували до Малайзії, яка не підписувала Конвенції про статус біженців, а отже він не може отримати у країні легального статусу.

В аеропорту Куала-Лумпура Хассан живе понад чотири місяці.

Волонтери з Канади просять уряд надати чоловіку статус біженця у їхній країні.

Нині в аль-Контара день народження - йому виповнюється 37 років. Цей день він проводить в аеропорту столиці Малайзії.