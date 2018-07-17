Трамп і Путін виступили проти спецслужб США

Спільна прес-конференція лідерів США і Росії у Гельсінкі стала "холодним душем" для західної преси.

Найгострішим було питання щодо ймовірного втручання Росії у перебіг президентської кампанії США. Путін вкотре відкинув причетність до перемоги Трампа.

Журналістів, особливо представників американських медіа, обурило, що Дональд Трамп не тільки повірив на слово Путіну, але й публічно поставив під сумнів професійність спецслужб США.

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