A clip of a 1963 recording, though to be the first, of a teenage David Bowie singing
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1963 рік: найбільш ранній запис голосу Девіда Бові

  • 24 липня 2018

Уривок демо-запису - можливо, найбільш раннього запису співів майбутньої легенди поп-музики Девіда Бові.