Уривок демо-запису - можливо, найбільш раннього запису співів майбутньої легенди поп-музики Девіда Бові.
1963 рік: найбільш ранній запис голосу Девіда Бові
- 24 липня 2018
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