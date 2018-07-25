Для чого врятованих тайських дітей посвятили у ченці?

Більшості гравців тайської футбольної команди, яких врятували із затопленої печери у Таїланді, поголили голови під час посвячення у послушники.

Їхній тренер отримає буддійський духовний сан.

Вони проведуть у монастирі дев'ять днів - це тайська традиція для чоловіків, що пережили лихо.

У такий спосіб врятованих мають "духовно очистити". Це роблять також для того, аби вшанувати пам'ять про дайвера, який загинув під час рятувальної операції.

Участь у церемонії не візьме лише один із підлітків, бо він - християнин.

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