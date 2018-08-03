Поза законом: жінки виступили проти заборони бурки у Данії

У Данії набрала чинності заборона носити бурку чи нікаб.
Хоча у законодавстві не йдеться саме про мусульманок, там сказано, що будь-кого, хто закриває обличчя у громадських місцях, оштрафують.
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Багато мусульманок у Данії виступили проти такої заборони, стверджуючи, що захищають право носити те, що хочуть.
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