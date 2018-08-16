Турецька ліра йде донизу. Чому це має турбувати вас?

Валютна криза триває у Туреччині повним ходом.
У п’ятницю ліра обвалилася на 18% і продовжує падати щодня.
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Вже тривалий час лунали попередження, що економіка країни на межі - через надмірне кредитування і будівництво.
Це відео про те, чому криза турецької економіки може поширитися далеко за її межами.
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