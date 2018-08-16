Хрещатик став "річкою": як у Києві бешкетувала нічна гроза

До Києва знову прийшла потужна злива.

У ніч на четвер раптова стихія завдала чималих збитків: дерева і стовпи викорчувані, вулиці затоплені, деякі будинки пошкоджені.

Вода і бруд подекуди залишалися на вулицях навіть вдень.

Наприкінці липня Київ вже затоплювало внаслідок зливи.

У матеріалі використані фрагменти відео сайту "Информатор".

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