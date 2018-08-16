Хрещатик став "річкою": як у Києві бешкетувала нічна гроза

До Києва знову прийшла потужна злива.
У ніч на четвер раптова стихія завдала чималих збитків: дерева і стовпи викорчувані, вулиці затоплені, деякі будинки пошкоджені.
- Екстремальна погода в Києві: чому зливи стануть нормою і як рятуватись
- Епічна гроза в Києві: у соцмережах публікують фото
Вода і бруд подекуди залишалися на вулицях навіть вдень.
Наприкінці липня Київ вже затоплювало внаслідок зливи.
У матеріалі використані фрагменти відео сайту "Информатор".
Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.