Муженко: проти України на Донбасі воює 32 тисячі людей і 700 танків

Про те, що змінилося на Донбасі, як поводять тепер себе українські військові та наскільки армія забезпечена зброєю, BBC News Україна запитала у начальника Генштабу - головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка.

"Загальна чисельність тих військ - близько 32 тис. людей. Більше 700 танків, є статистика по кількості гармат. Спостерігаємо збільшення матеріальних запасів. Заходять колони", - говорить він.

Спочатку спілкувалися у військовому літаку, потім - під час його передислокацій по військових об'єктах в Луганській та Донецькій областях.

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