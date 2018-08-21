Радянський десантник та чеський активіст згадують 68-й рік у Чехословаччині

Рівно 50 років тому війська країн Варшавського договору вступили в Чехословаччину, щоб перервати "Празьку весну" - спробу демократизації країни. Події серпня 1968 року, у результаті яких загинуло понад сто мирних жителів, чехи пам'ятають досі.

У Чехії росіян вважають окупантами. Однак, за результатами опитування "Левада-Центр", понад третини росіян впевнені, що керівництво СРСР тоді вчинило правильно. Такої думки дотримується й радянський десантник Алім Гафаров, який брав участь у захопленні Праги.

BBC запросила колишнього солдата в Чехію, до місць його служби, і організувала зустріч з чехом Фердинандом Шиндлером, який боровся проти окупації своєї країни.

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