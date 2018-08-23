Киянин підняв синьо-жовтий прапор над голуб’ятником. Чому?

Киянин Микола Архипчук вже півстоліття тримає голубів, за якими уважно доглядає.

Після Майдану над пташиною оселею з’явився державний прапор. З того часу синьо-жовте полотнище майорить тут постійно.

За винятком того періоду, коли, як каже Микола, прапор “крали сепаратисти”.

Голуби Миколи брали участь в театралізованій виставі президентської інавгурації президента Віктора Ющенка, а також під час святкувань з приводу 65-річниці Дня Перемоги.

23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора.

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