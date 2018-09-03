Зона конфлікту – Азовське море: що загрожує Україні?

Росія посилила свою присутність в Азовському морі.

Зараз російські прикордонники затримують комерційні судна, які прямують до українських портів через Керченську протоку, на декілька днів для перевірок.

Формально статус Азовського моря дозволяє обом сторонам влаштовувати перевірки.

Однак фактично такі дії Росії завдають збитків судновласникам і погіршують економічні умови для українських портів.

Чимало експертів кажуть про можливість загострення ситуації в Азовському морі.

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