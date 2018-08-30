Корець - місто, де муза Пушкіна опинилася поруч з Шевченком

Центр торгівлі, виробництва посуду, тканин - усе це про минуле містечка Корець у Рівненській області.

Воно також сплело у собі долі багатьох відомих людей, серед них - жінка, яка стала музою для Олександра Пушкіна, а також сам Тарас Шевченко.

Як живе Корець нині?

Відео Олексія Бухала, для ВВС News Україна.

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