Корець - місто, де муза Пушкіна опинилася поруч з Шевченком

Центр торгівлі, виробництва посуду, тканин - усе це про минуле містечка Корець у Рівненській області.
Воно також сплело у собі долі багатьох відомих людей, серед них - жінка, яка стала музою для Олександра Пушкіна, а також сам Тарас Шевченко.
- Корецький замок - скромна резиденція першого виробника порцеляни
- 5 найкращих українських замків-бастіонів
- Казкові віадуки і зебри: невідома Україна у фото
Як живе Корець нині?
Відео Олексія Бухала, для ВВС News Україна.
Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.