Картопляна незалежність: замість параду - город

Багато українців у День незалежності замість параду та концертів вирушають копати картоплю. Для когось це нагода ще один раз на рік зібратися всією родиною.

У 1990-ті багатьом мешканцям великих міст власна картопля та городина допомагали вижити в скрутні часи. Нині ж стандарти життя людей стали вищими, але вони й далі вирощують цей поживний плід.

Чому? BBC News Україна спробувала це з'ясувати, провівши День незалежності з родиною, де четверо дітей та онуки щороку незмінно з'їжджаються до батьків у село Дівички на Київщині саме 24 серпня.

Відео Жанни Безп'ятчук та Дмитра Русанова.

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