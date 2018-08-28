Віктор Муженко: Іловайськ на той час не був стратегічним об'єктом

Чотири роки тому під час виходу колон українських військ та добровольчих батальйонів з оточення біля Іловайська їх розстріляли, як вказує Україна, російські війська.

Тоді загинули 366 українських військових.

Віктор Муженко є начальником Генштабу з липня 2014 року, а основна критика щодо нього якраз і стосується подій під Іловайськом.

Ось як він прокоментував ті події в інтерв'ю ВВС News Україна.

Повний текст: Муженко: ми готуємося до відбиття повномасштабної агресії

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