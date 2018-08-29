Французи відганяють британські човни на Ла-Манші. Чому?

Французьких рибалок звинувачують у образах, а також киданні каміння та димових шашок у британських рибалок.

Суперечка триває через територію з морськими гребінцями. За французьким законодавством, вилов цієї риби дозволений лише з 1 жовтня. Так хочуть зберегти запаси молюсків.

Проте подібного закону в Британії немає, і французькі рибалки звинувачують британців у тому, що вони вже почали збирати гребінці.

Через це й намагаються силою їх відганяти.

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