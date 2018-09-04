"Справа лікарів" в СРСР - спогади очевидиці

70 років тому помер від інфаркту Андрій Жданов, на той момент друга людина після Сталіна. Через чотири з половиною роки смерть Жданова відгукнулася "справою лікарів".
У 1953 році, незадовго до смерті Сталіна, кількох лікарів - деякі з них були євреями - звинуватили в змові проти високопосадовців ЦК КПРС і вбивстві провідних членів партії.
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Серед заарештованих був Яків Рапопорт, батько Наталії Рапопорт.
Зараз їй 80 років, вона почесна професорка хімічних наук і досліджує нові способи лікування раку в університеті штату Юта (США).
Наталія Рапопорт згадує, що їй довелося пережити під час арешту. Їй було 14 років.
Її батька, провідного патологоанатома Москви, військово-польового лікаря у Другій світовій і доктора медичних наук Якова Рапопорта заарештували і тримали в ув'язненні на Луб'янці, а потім в Лефортово протягом двох місяців. Через місяць після смерті Сталіна "справу лікарів" закрили, після чого звільнили і Якова Рапопорта.
Художник Денис Корольов, продюсер Джессі Кейнер.
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