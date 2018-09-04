Поміняти Кудрю на Маккейна: думки киян

Президент Порошенко звернувся до міської ради Києва з проханням перейменувати вулицю Івана Кудрі у центрі столиці на вулицю сенатора Джона Маккейна.

Таку пропозицію він аргументував тим, що Джон Маккейн – "великий друг українського народу". А Іван Кудря, який був працівником НКВС та бійцем радянського підпілля в окупованому німцями Києві, - "терорист, чекіст-оперативник, який діяв проти українського національно-визвольного руху".

Ось що думають про ідею перейменування мешканці Києва, з якими ВВС News Україна поспілкувалася саме на вулиці Івана Кудрі.