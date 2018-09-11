Річниця 9/11: що збудували на місці веж-близнюків?

Після теракту 11 вересня 2001 року Мангеттен позбувся однієї зі своїх візитівок: двох хмарочосів Всесвітнього торгового центру, відомих як вежі-близнюки.

Одразу кілька проектів запропонували на те, аби заповнити "діру" у центрі Нью-Йорка.

Так поруч із меморіалом подіям 11 вересня виріс новий хмарочос – Вежа Свободи.

Що символізує нова будівля – ВВС розповів один із її авторів, американський архітектор Т. Дж. Ґоттесдінер.

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.