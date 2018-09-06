Повітряне десантування форелі: чому вони це роблять?

У американському штаті Юта для переселення мальків форелі у гірське озеро використовують літак. Рибу висипають з висоти й вона падає у водойму.

Фахівці з відновлення природних ресурсів кажуть, що такий спосіб переселення для риби є менш стресовим. Добратися до віддаленого озера складно.

Альтернативою може бути хіба що перевезення кіньми або ж мототранспортом у невеличких баках. Під час такого транспортування, як вважають фахівці, гине набагато більше мальків, ніж під час повітряного десантування.

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