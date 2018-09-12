Як швейцарський режисер знімає кіно про війну в Україні

Швейцарський режисер Томас Меттлер знімає фільм про війну в Україні у стилі фізичного театру.
Режисер вперше приїхав до України кілька років тому, надихнувшись фоторепортажами з Євромайдану. Його фільм - кіноверсія вистави "Деякі чоловіки мають померти", яку Томас Меттлер поставив у 2015 році на сцені фестивалю Гоголь-фест у Києві.
Зйомки відбуваються в українській столиці, майже всі актори - українці. Томас Меттлер сам написав сценарій до фільму, а також грає одну з головних ролей - роль театрального режисера.
Частиною сценарію є вірші української поетеси Люби Якимчук.
Швейцарець фінансує проект за власний кошт разом із дружиною та завдяки краудфандингу. Прем'єра фільму запланована на 2019 рік.
Над відео працювали: Ганна Чорноус, Оксана Піддубна, Олександр Попенко.
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