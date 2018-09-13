Не кіно. Як у Києві працюють пляжні патрульні

Із першими холодами завершується ще один сезон роботи Пляжного патруля у Києві.

Більше сотні рятувальників ціле літо працювали на берегах Дніпра та інших водойм.

Наші кореспонденти спілкувалися з ними у травні – під час підготовки, а також нещодавно, коли вже були певні результати роботи. У реальному житті все не зовсім так, як у голівудських фільмах, кажуть лайфгарди.

Над відео працювали: Анастасія Грібанова, Роман Лебедь і Олександр Попенко.

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