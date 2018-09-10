Українець зник безвісти 30 років тому - і знайшовся в Афганістані?

Ігор Білокуров воював у Афганістані в лавах радянської армії і зник безвісти у 1988 році.

Військовий походить з Волині. Його матері Антоніні 78 років. Вона полишила надію побачити сина і встановила надгробок з його іменем на цвинтарі.

На початку цього року схожий на Ігоря чоловік підійшов до групи українців, які подорожували Афганістаном. Повідомив, що має проблеми з пам’яттю, вочевидь, внаслідок травми. Він заявив, що не пам’ятає себе "Ігорем", але сказав, що походить з Волині, як і Ігор Білокуров.

То чи він - Ігор Білокуров?

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