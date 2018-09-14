Туристи і жижа: що не так з інтерв'ю Боширова і Петрова

Чоловіки, яких британська поліція подозрює в отруєнні Скрипалів, російські громадяни Олександр Петров і Руслан Боширов розповіли, навіщо їздили в британське місто Солсбері й що там робили.

Вони відповідали на запитання головного редактора телеканалу RT Маргарити Симонян.

У Лондоні імена підозрюваних у вбивстві вважають вигаданими, проте в інтерв'ю Симонян чоловіки сказали, що це їх справжні імена і прізвища.

Що ще в інтерв'ю росіян не сходиться з даними британської сторони?

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