Перша, хто вижив: народжену з серцем назовні дівчинку відпустили додому

Ванеллопа Вілкінс народилася з рідкісною вадою - ектопією серця. Тобто її серцевий м'яз розташований ззовні грудної клітки.

Ванеллопа - перший пацієнт у Британії, який вижив із цією вадою.

Про стан батьки довідалися на плановому УЗД й, попри поради перервати вагітність, вирішили народити дитину.

Знадобилися три операції, щоб вкласти серце в тіло дівчинки.

Понад 90% новонароджених з ектопією серця помирають у перші дні життя або ж народжуються мертвими.

За кілька років дівчинці хірургічно сформують грудну кістку, а доти їй треба буде носити спеціальний фіксатор для грудей і серця.

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