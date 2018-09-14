Перша, хто вижив: народжену з серцем назовні дівчинку відпустили додому

Ванеллопа Вілкінс народилася з рідкісною вадою - ектопією серця. Тобто її серцевий м'яз розташований ззовні грудної клітки.
Ванеллопа - перший пацієнт у Британії, який вижив із цією вадою.
Про стан батьки довідалися на плановому УЗД й, попри поради перервати вагітність, вирішили народити дитину.
Знадобилися три операції, щоб вкласти серце в тіло дівчинки.
Понад 90% новонароджених з ектопією серця помирають у перші дні життя або ж народжуються мертвими.
За кілька років дівчинці хірургічно сформують грудну кістку, а доти їй треба буде носити спеціальний фіксатор для грудей і серця.
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