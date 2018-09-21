“Моє тіло було в Європі, а душа - в Сирії”

Сирієць Муаз покинув Німеччину і повернувся до свого міста Ідліб, по якому Росія та сили сирійського уряду завдають жорстоких повітряних ударів.

Своє повернення 24-річний хлопець пояснив сильним враженням, яке на нього справив перегляд відео про німецького волонтера, котрий допомагає сирійським біженцям.

“Вирішив поїхати до Ідліба, щоб допомагати людям”, - сказав Муаз в інтерв'ю ВВС.

Ідліб – останній великий опорний пункт підрозділів повстанців, проти яких за підтримки Росії борються війська Асада.

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