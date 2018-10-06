Пригоди італійського "запорожця" в центрі Флоренції

У центрі Флоренції просто поблизу Палацу Даванцеті розгорнулася справжня психологічна італійська драма.

На дорозі заглох маленький раритетний FIAT 500 з чоловіком та жінкою.

Усі потуги водія завести автомобіль провалювались. Він спробував підштовхати авто до паркування, хоча робити це було не дуже легко. Та й пасажирка надавала перевагу сидінню в авто, а не допомозі супутнику.

І вже навіть місце для паркування звільнялось, аж раптом з'явився конкурент.

Здавалось, суперечка водіїв може призвести до конфлікту, проте темпераментні італійці все ж вирішили все полюбовно.

Відео Олени Павлової.

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