"Босонога діва", яка підкорила світ

Кабовердійська співачка Сезарія Евора врізалася у пам'ять слухачам тим, що часто виступала на сцені босоніж і з цигаркою в руці. Через це її і нарекли "босоногою дівою".

Слава до Сезарії Евори прийшла лише у 51 рік - після виходу альбому Miss Perfumado.

До того життя її було непростим: батько помер, коли їй було сім років. Матір лишилася з шістьма дітьми на руках і малу Сезарію вирішила віддати до інтернату.

В 16 років дівчина за порадою друга наважилася виступити у таверні для моряків.

Відтоді вона присвятила себе сцені: на ній Сезарія Евора провела 54 з 70 років свого життя.