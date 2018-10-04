"Слава Україні – це ідентифікація". Рада узаконила нове вітання у війську

Верховна Рада затвердила традиційне вітання УПА "Слава Україні! - Героям слава!" як офіційне в Збройних силах та у Національній поліції.

Це вітання вже використовували військові на параді з нагоди Дня незалежності у 2018 році.

Форма вітання "Слава Україні" зародилась ще в часи української революції початку XX століття.

Повне вітання "Слава Україні! - Героям слава!" вже було в Організації українських націоналістів у 1941 році, а надзвичайно поширеним стало у бійців Української повстанської армії.

Це вітання після розпаду СРСР переважно вживалось у середовищі націонал-демократів та українських націоналістів.

Але з початком Євромайдану це гасло поступово стало одним із головних для всіх протестувальників, а не тільки прихильників націоналістичних партій.

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