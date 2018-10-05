Фільм "Дике поле" - це безкоштовна і безпечна екскурсія на Донбас

8 листопада відбудеться прем'єра українського фільму "Дике поле" за романом Сергія Жадана "Ворошиловград".

Історію про захист свого на Донбасі знімали за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

Половину бюджету фільму профінансувало "Держкіно", іншу половину збирали з у сього світу - на 40 тисяч євро скинулися прості швейцарці.

Про роль, яка дісталася у фільмі Жадану, про подорож на інший Донбас і про те, чому історії про рейдерство близькі всім, режисер фільму Ярослав Лодигін розповів в інтерв'ю BBC News Україна.