П'ять порад батькам від найкращого вчителя України

Прислухатися до дітей, давати їм право вибору і більше проводити з ними часу. Такі поради батькам дає вчитель інформатики з Запоріжжя Олександр Жук.

Йому 29, з яких майже 10 він вчителює: навчає дітей з особливими освітніми потребами, спілкуючись з ними мовою жестів, конструює з ними роботів і сонячні батареї та грає у квести.

Серед 2 тис. претендентів Олександра Жука обрали найкращим вчителем України, він став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine.

Половину з преміальних 250 тис. грн планує витратити на відкриття студії робототехніки для дітей, хоче далі вивчати IT, подорожувати і вчителювати, бо діти надихають, каже Олександр Жук.

Над матеріалом працювали Діана Куришко, Оксана Піддубна і Олександр Назаров.

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