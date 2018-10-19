"Лови машину хтозна-де": чи прижилася на Чернігівщині поштова реформа?

Перший пункт призначення пересувного поштового відділення №26 - село Слобода Чернігівської області.

Тут, як і в решті області, від липня цього року діє експеримент з пересувними сільськими поштовими відділеннями.

У селах із населенням менше двох тисяч людей стаціонарні поштові відділення замінили на пересувні. Для цього "Укрпошта" і влада області скоротили близько 400 місцевих листонош, закупили легкові автомобілі й найняли новий персонал.

У селі Слобода, однак, стаціонарне відділення залишилося - невеличка одноповерхова будівля. Тут щодня працює листоноша Олександра Тапеха: розносить газети, пенсії та листи по Слободі - ті, що кілька разів на тиждень привозить пересувна поштова бригада.

У пересувній поштовій бригаді троє людей: начальник, який приймає платежі і працює з клієнтами пошти, листоноша, у завданнях якого - відсортувати листи і газети, і водій.

Вони й їздять по малих селах і віддалених хуторах - як наприклад хутір Драчівщина, де живе всього 7 людей і де ніколи не було свого стаціонарного поштового відділення, а за поштою доводилося їздити в Слободу.

Настрої щодо "поштової реформи" серед селян розділилися: одні скаржаться на часті затримки поштового автомобіля та невчасне надходження передплачених газет, інші ж радіють від того, що, аби поповнити телефон, їм більше не доводиться їздити у найближче село із поштовим відділенням.

ВВС New Україна вирішила проїхатися із одним із пересувних поштових відділень і на власні вуха почути, що саме селяни Чернігівської області думають про нововведення.

Матеріал позаштатного кореспондента ВВС News Україна Олени Сидоренко.

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