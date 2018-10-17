“У нас інший Бог став?” - кияни про розрив церков

Кияни уважно слідкують за розвитком подій навколо процедури надання незалежності Українській православній церкві.

Вони також бурхливо обговорюють дії Російської православної церкви, яка оголосила про припинення церковного спілкування з Константинополем.

Чимало людей визнають, що визнання незалежності української православної церкви стане важливою подією в їхньому особистому житті.

Однак є й такі, хто вперше почув слово "томос".

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.