Місце кривавого нападу – коледж: кадри з Керчі

У середу близько 12 години у Керчі прогримів смертельний вибух у місцевому коледжі. Загинуло щонайменше 18 людей, близько 50 поранено.

Влада анексованого Росією Криму назвала події в коледжі нападом, який вчинив один зі студентів.

За попередніми даними, студент 4-го курсу спочатку влаштував стрілянину по людях, а потім покінчив з життям.

Російська влада обурена випадком у Керчі й заявляє, що детально розслідує всі обставини того, що сталося у коледжі.

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