“Эта на обложку!” Как стать моделью в 60 лет

Лариса Михальцова живет в небольшом украинском селе Калиновка в Николаевской области. Больше 40 лет она играет на баяне и учит играть на этом инструменте детей в музыкальной школе. В 63 года у нее появилось новое хобби - модельный бизнес.

Впервые Ларису заметили, когда она играла на баяне в ресторане. Увидевшие ее выступление представители местного глянцевого журнала предложили принять участие в фотосессии. Первый опыт очень понравился баянистке, но новых предложений о съемках она не получала, пока один из ее снимков не попал к основателю модельного агентство для людей зрелого возраста Oldushka Игорю Гавару.

С тех пор Лариса успела оказаться на обложке журнала для профессиональных парикмахеров "Долорес" и пройтись по подиуму во Франкфурте. Главная преграда для ее карьеры сейчас — жизнь в селе, вдали от потенциальных заказчиков. Покидать родную Калиновку женщина не хочет, но с нетерпением ждет каждого нового предложения.

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