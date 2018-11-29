"Нам казали відмовитися від нього" - історія хлопчика з рідкісною хворобою

Синдром Опіца-Каведжіа - настільки рідкісна вроджена хвороба, що навіть у мережі про неї не одразу можна знайти достатньо інформації.
За всю медичну практику у світі описали всього кілька десятків випадків.
Один з таких пацієнтів - Вова Комаренко - живе у Києві.
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Йому 14 років, хоча, за словами мами, лікарі стверджували, що він не проживе і року…
Через те, що хвороба дуже рідкісна і недосліджена, правильний діагноз Вові встановили лише минулого року.
Окрім того, його не зараховують до групи дітей із орфанними (рідкісними) хворобами, що лишає сім’ю без достатньої підтримки з боку держави.
Однак батьки, а також бабуся із дідусем, попри поради медиків, твердо вирішили не лишати Вову наодинці з недугою.
Тепер переконані - без їхньої турботи Вовав б не впорався.
Як живе сім’я з унікальним хлопчиком - у матеріалі Артема Данильченка і Романа Лебедя.
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