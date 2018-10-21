Як смакує курятина із лабораторії?

У 1931 році Вінстон Черчилль спрогнозував, що одного дня людство "перестане займатись абсурдом, вирощувати цілу курку заради грудки чи крильця, й вирощуватиме ці частини окремо".

Компанія Just із Сан-Франциско, схоже, зробила його слова реальністю.

Тут вирощують курятину у пробірках - при цьому жодна курочка від цього не страждає. За легендою, курка, у якої взяли для цього генетичний матеріал, досі блукає десь на фермі неподалік від лабораторії.

Тож це м'ясо не слід плутати з вегетаріанськими бургерами, що мають рослинну основу, та іншими замінниками м'яса, що набувають популярності в супермаркетах.

Кореспондент BBC Джеймс Кук на власні очі побачив лабораторію - і посмакував нагетсом із пробірки.

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