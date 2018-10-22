VR-кінотеатр для однієї людини: "Ви тут не самотні, але вразливі"

Технології віртуальної реальності (VR) асоціюються з ізольованістю людини, її відмежуванням від соціальної реальності, від інших людей.

Українсько-американська режисерка Наталя Бабенко разом із міжнародною командою створила такий VR-кінопроект, який допомагає долати цю ізоляцію. Співаторами цього проекту є Алексія Кріякопулос, Ааюшман Пандей та Рубін Хуанг.

Це переносний кінотеатр для одного глядача, який можна розмістити в будь-якому просторі. Цього разу - це ліс під Києвом. Віртуальне кіно перетікає в ньому в реальність через взаємодію з людиною, що з'являється поруч із глядачем у кінці фільму. І від того, чи простягне він або вона руки, залежить фінал кіно.

У цьому кінотеатрі одного глядача можна також побачити сукню екранної героїні - акторки, танцівниці Тетяни Кот, що бореться з раком грудей.

І Тетяна пише листи тим, хто переглядає її історію...