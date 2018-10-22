Як вбивство Хашоджи вплине на світову політику?

Джамаль Хашоджи - відомий саудівський журналіст, у минулому був близьким до королівської родини, але рік тому став палким критиком спадкового принца Мухаммеда бін Салмана.

Востаннє живим його бачили перед входом до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі.

Що ж сталося із ним і як це вплине на світову політику?

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