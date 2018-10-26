Театр Леся Курбаса: "Це була бомба!"

Творчість об'єднання "Березіль" або любили, або ненавиділи. У Мистецькому Арсеналі можна побачити справжні декорації та костюми тих часів - і точно відчути дух бунтарства.

Лесь Курбас вразив не тільки Київ і Харків, але Нью-Йорк і Париж також. Мультимедійні проекції, світлові шоу, космічні декорації - митці робили все це вже на початку ХХ століття.

Але радянська влада розстріляла українське відродження, тож сьогодні дослідники намагаються відновити втрачену спадщину.

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