Театр Леся Курбаса: "Це була бомба!"

Творчість об'єднання "Березіль" або любили, або ненавиділи. У Мистецькому Арсеналі можна побачити справжні декорації та костюми тих часів - і точно відчути дух бунтарства.
Лесь Курбас вразив не тільки Київ і Харків, але Нью-Йорк і Париж також. Мультимедійні проекції, світлові шоу, космічні декорації - митці робили все це вже на початку ХХ століття.
Але радянська влада розстріляла українське відродження, тож сьогодні дослідники намагаються відновити втрачену спадщину.
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