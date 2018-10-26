Бананова драма: чи виживе найпопулярніший фрукт?

Це вже не вперше банану загрожує зникнення. У 1960-х роках панамська хвороба знищила сорт Гро-Мішель, і людству довелося перейти на сорт Кавендиш.

Донедавна останній мав імунітет до хвороби, але тепер став беззахисним: плантації Кавендиш постраждали в Азії та Австралії. Коли хвороба дістанеться Латинської Америки - питання часу.

Тож науковці намагаються чимшвидше створити у лабораторних умовах новий стійкий до грибка панамської хвороби сорт бананів.

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