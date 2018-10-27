"Чорне море – це холодильник". Український археолог про знайдений на дні корабель

Українського археолога Дмитра Кобалію покликали приєднатися до міжнародної експедиції у Чорному морі, коли там знайшли 12 затонулих човнів, схожих на козацьку флотилію.

Коли стало відомо про знахідку, як вважають, найстарішого корабля на дні Чорного моря, ми зв'язалися із паном Кобалією - він саме був у Марселі на міжнародній конференції.

Він розповів нам про деталі експедиції: чому корабель віком у 2400 років так добре зберігся і чому ця експедиція є такою важливою.

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