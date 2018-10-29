Майбутній президент Бразилії: "Я не ґвалтував би її, бо вона страшна"

На Новий рік Бразилія отримає нового президента.

Ним стане Жаїр Болсонару, ультраправий популіст, який напередодні виграв другий тур виборів на обіцянках подолати злочинність та корупцію.

Болсонару відомий різкими висловлюваннями, які критики називають расистськими, мізогінними та гомофобними. Себе політик називає себе "гордим гомофобом".

У 2014 році він сказав конгресменці Марії до Розаріу, що не ґвалтував би її, бо вона на таке не заслужила.

Згодом він розтлумачив, що мав на увазі, ніби Розаріу "не варта ґвалтування, бо вона дуже негарна".

Президента у Бразилії обирають на чотитирічний термін із можливістю переобрання.

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час -підписуйтеся на наш канал у YouTube.