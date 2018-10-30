Як очистити океан від пластику?

Щорічно до океанів потрапляє приблизно 8 мільйонів тонн пластикових відходів.

З цього сміття утворюються цілі архіпелаги. Пластик розпадається на дрібні частинки і стає їжею для планктону. Через харчовий ланцюжок він потрапляє до нас з вами на стіл.

Очистити океани від пластику - складне завдання. Для цього необхідні колосальні гроші. Проект The Ocean Cleanup розробив спеціальний комплекс для очищення води від плаваючого сміття.

Його розробники вважають, що 60 таких плавучих пристроїв зможуть зменшити Тихоокеанську сміттєву пляму вдвічі за 5 років.

Але зменшити пластикове забруднення можете і ви. Ось кілька порад, як це зробити.