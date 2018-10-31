Завдання Спеціальної моніторингової місії на Донбасі - встановлювати факти, каже заступник її голови Александр Хуг, відповідаючи на запитвння BBC News Україна про те, чи є прямі докази участі Росії у конфлікті на сході України.

СММ, веде далі він, не проводить розслідування, не збирає докази - вона надає факти: "І ці факти говорять самі за себе".

Про це, а також про чинну ситуацію на лінії зіткнення і майбутнє конфлікту пан Хуг розповів в інтерв'ю, яке ми публікуємо в останній день його перебування на посаді заступника голови місії.

Над матеріалом працювали В'ячеслав Шрамович, Роман Лебедь та Олександр Назаров.

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