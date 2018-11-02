"Шкода, що НАБУ і САП воюють між собою" - ідеолог антикорупційного суду зі США

Федеральний суддя США Марк Вулф сприяє створенню антикорупційного суду в Україні.

Під час візиту до України він провів консультації з Вищою кваліфікаційною комісією суддів, яка й обиратиме суддів до майбутнього суду, а також поспілкувався з керівниками Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Загалом Марк Вулф оптимістично оцінює майбутнє антикорупційного суду в Україні, проте визнає, що справі може суттєво зашкодити війна між керівниками НАБУ і САП Артемом Ситником та Назаром Холодницьким.

Повне інтерв’ю з Марком Вулфом читайте тут.

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