Прощавай, "Кеплере"! Телескоп NASA, що шукав нові світи

Після понад 9 років роботи у телескопа "Кеплер", який NASA запустила для пошуку нових світів, врешті скінчилося пальне. Він більше не надсилає сигналів на Землю.
Він знайшов понад 2 500 планет, розташованих за межами нашої Сонячної системи. І ще більше - потенційних кандидатів, природу яких ще слід встановити.
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Серед виявлених планет є ті, що за розміром схожі на Землю. Там теоретично можливе існування життя.
Що ще виявив телескоп у космосі?
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